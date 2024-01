Oliver Pocher versteht Ex Amiras öffentliche Turtelei nicht!

Er kann es nicht nachvollziehen. Die Schlagzeilen rund um Oliver Pocher (45) und seine Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) reißen nicht ab. Der Moderatorin wurden seit der Trennung schon mehrere Flirts nachgesagt: Jetzt soll sie den "taff"-Star Christian Düren daten, wie aktuelle Knutschbilder anscheinend bestätigen. Selbstverständlich hat der Comedian auch zu dieser Liaison was zu sagen: Olli ist nicht sehr erfreut über das öffentliche Turteln!

In seinem Podcast mit Sandy Meyer-Wölden (40) "Die Pochers – Frisch recycelt" schießt er gegen die Mutter seiner Kinder. "Wenn man in der Öffentlichkeit steht und noch einen Nachnamen trägt, ist es ein bisschen anders. Da ist es für mich schwer nachzuvollziehen, warum man sich dann in Südafrika in Camps Bay mitten auf den Marktplatz stellt und rumknutscht", betont Olli und meint damit die Paparazzibilder von Amira und Christian, die gemeinsam in Südafrika waren.

Allzu überrascht sei er aber nicht über die Liebelei – es scheint aber trotzdem sehr wehzutun: "Die Situation – bei all dem Spaß, den man jetzt wieder macht [...], ist jetzt natürlich auch nicht wieder so, dass man da nur lächelnd durch den Tag läuft." Wie sehr er unter der Trennung leidet wurde schon die vergangenen Wochen mehr als deutlich. Die jetzige Situation scheint sein Herz nun noch mehr brechen zu lassen.

Oliver Pocher, Comedian

Christian Düren im Januar 2024

Oliver Pocher, Mai 2022 in Berlin

