"Es ist schon schwer": Oliver Pocher weint an Weihnachten

Er zeigt sich verletzlich! Amira (31) und Oliver Pocher (45) schockierten ihre Fans dieses Jahr mit ihrer Trennung. Zwar hatten sie zuvor angesprochen, eine Krise zu haben – trotzdem kam das Liebes-Aus für viele dann ziemlich unerwartet. Auch der Rosenkrieg zwischen den Noch-Eheleuten sorgte für Entsetzen im Netz. Mittlerweile scheinen der Comedian und die Moderatorin wieder normal miteinander sprechen zu können. Trotzdem stimmt Olli die Situation ziemlich traurig!

In seiner Instagram-Story hält er sich nicht zurück und ist sogar den Tränen nahe. "Dieses Weihnachten war auch ein ganz besonderes. Ein Weihnachten, was ich mir sicherlich anders vorgestellt habe, aber jetzt ist die Situation so wie sie ist", erzählt Olli mit zitternder Stimme. Er versucht zwar, stark zu bleiben und nun die Zeit mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden (40) und ihren gemeinsamen Kindern in Miami zu genießen.

"Es ist schon schwer, so wie es gerade ist", betont er dennoch. Die Trennung von Amira scheint Oliver immer noch sehr zuzusetzen: "Manchmal passieren halt Sachen im Leben, die man nicht so beeinflussen kann." Obwohl er noch vor wenigen Wochen gegen die Mutter seiner Kinder geschossen hatte, zeigte er sich erst gestern gemeinsam mit ihr im Netz: Er teilte einen Screenshot von ihrem FaceTime-Call! "Für mich einer der schönsten Momente dieses Weihnachten... Amira nochmal zum Lachen zu bringen", schrieb er dazu.

Getty Images Amira und Oliver Pocher bei "Let's Dance" 2022

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

ActionPress Amira Pocher und Oliver Pocher

