Vor Dschungel: David Odonkor schwärmt von neuer Partnerin

Seine persönliche Jane hat David Odonkor (39) also schon vor dem Dschungel gefunden! Seitdem sich der ehemalige Fußballspieler 2021 von seiner langjährigen Ehefrau Suzan trennte, ist es um ihn recht ruhig geworden. Mittlerweile ist der Ex-Borussia-Dortmund-Star allerdings wieder in festen Händen. Er und seine langjährige Freundin Marilena führen nun seit ein paar Monaten eine glückliche Beziehung. In das Dschungelcamp kann ihn die Brünette nicht begleiten – doch David trägt ein Schmuckstück, das ihn an sie erinnern wird!

An seinem linken Ringfinger trägt der 39-Jährige einen glänzenden Ring, den er von seiner Freundin bekommen habe. Im Interview mit Bild verrät er: "Der Ring symbolisiert die Bedeutung unserer Beziehung. Wir haben uns gemeinsam Ringe in Düsseldorf ausgesucht. Es ist eine schöne Erinnerung an unsere Verbindung." Dank der kleinen Kostbarkeit werde er auch auf seiner beruflichen Reise in den australischen Busch immer an Marilena denken. "Sie ist eine Person, die in meinem Leben wichtig ist und die mir guttut, deswegen ist die Verbindung da, auch wenn ich im Dschungel bin", gibt er liebevoll preis.

Zu seiner Ex-Frau scheint der 39-Jährige ein gutes Verhältnis zu haben. Aufgrund der gemeinsamen Tochter seien David und Suzan noch immer in Verbindung. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass unsere Tochter im Vordergrund steht, und das wird auch immer so bleiben", erklärt er. Alles sei im "grünen Bereich".

Anzeige

Getty Images David Odonkor 2006 im Trikot der Nationalmannschaft

Anzeige

Instagram / __marilena_lu__ Marilena, Freundin von David Odonkor

Anzeige

gbrci / Future Image David Odonkor bei der Aufzeichnung der ZDF-Talkshow 'Markus Lanz'

Anzeige

Wusstet ihr, dass David seit ein paar Monaten in einer Beziehung ist? Nee, wusste ich gar nicht. Ja, das war mir bekannt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de