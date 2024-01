Zu schwach: Fliegt diese Dschungelcamperin zuerst raus?

Wird dieser Promi nicht allzu lange im Dschungelcamp verweilen? Heute Abend ist es endlich so weit: Die neue Staffel der beliebten Realityshow geht an den Start – und zwölf Stars und Sternchen ziehen in den australischen Busch. Dort müssen sie sich in zahlreichen Extremsituationen behaupten, während sie um den Sieg kämpfen. Hat diese Camperin die geringsten Chancen auf den Titel?

Dschungel-Arzt Dr. Bob (73) gibt gegenüber Bild eine Einschätzung zum Cast der diesjährigen Staffel ab. Als es um Anya Elsner (20) geht, ist der Mediziner unschlüssig: "Ich denke, sie könnte das schwächste Glied sein. Sie könnte Probleme bekommen, wenn sie zu einer Prüfung muss. [...] Sie könnte die Erste sein, die geht!" Dr. Bob versichert aber auch, die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin könne eine Überraschung werden.

Anya ist aber nicht die einzige Kandidatin, der Bob keine großen Chancen zurechnet. Auch Kim Virginia Hartung (28) und Twenty4tim (23) sieht er nicht auf dem Siegertreppchen. "Es ist eine Sache, Millionen Fans zu haben, aber eine andere, in diesem Dschungel zu überleben", erklärte er zuletzt über den Influencer.

Anzeige

RTL / Stefan Menne Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt

Anzeige

RTL Anya Elsner, Dschungelcamp-Star 2024

Anzeige

RTL+ Twenty4tim, Dschungelcamp-Teilnehmer 2024

Anzeige

Denkt ihr auch, dass Anya als Erste gehen wird? Ja, bestimmt. Nein, sie wird weit kommen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de