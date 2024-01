Für diese Dschungel-Promis sieht Dr. Bob kaum eine Chance!

Dr. Bob (73) ist sich sicher! Der wohl bekannteste Dschungelarzt ist auch in diesem Jahr stets an der Seite der zwölf Titelanwärter und kümmert sich um ihr Wohlergehen. Er hat die Kandidaten bereits vor Staffelstart kennengelernt und beim Medizincheck unter die Lupe genommen. Das Dschungelcamp-Urgestein hat durch jahrelange Erfahrung ein gutes Gespür: Wer gewinnt, wer verliert? Das ist Dr. Bobs Prognose für die Busch-Promis!

In einem RTL-Video verrät er seine Sicht der Dinge! Bei Realitystar Kim Virginia Hartung (28) hat er so seine Bedenken. "Sie will sich in der Show von ihrer verrückten, wilden Seite zeigen. Aber das musst du dann auch jeden Tag durchziehen. Und das ist hart, weil du hungrig und müde wirst – schwierig", äußert er sich. Auch bei Influencer Twenty4tim (23) zweifelt der Experte an der Siegeschance. Er sei noch jung und habe nicht so viel Erfahrung. "Es ist eine Sache, Millionen Fans zu haben, aber eine andere, in diesem Dschungel zu überleben", stellt Dr. Bob klar.

Der beliebte Paramedic hat auch schon eine Tendenz, wer es am Ende auf den begehrten Thron schafft! "Lucy (47). Aktuell – und wahrscheinlich bis zum Ende der Show – ist sie meine Favoritin [...] ich liebe extrovertierte Persönlichkeiten", schwärmt er und prophezeit der Sängerin gute Chancen.

RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

RTL+ Twenty4tim, Dschungelcamp-Teilnehmer 2024

RTL Lucy Diakovska, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

