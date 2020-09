Aurelia sorgt auch bei den Love Island-Machern für ordentlich Herzschmerz! Die schöne Brünette hatte es auf der Liebesinsel nicht unbedingt einfach: Rund zwei Wochen bestritt sie das Abenteuer mit Henrik an ihrer Seite – bis der mit Granate Sandra fremdknutschte und Aurelia daraufhin bei der Paarungszeremonie im Regen stehen ließ. Daraufhin flossen bei der 23-Jährigen reichlich Tränen – schließlich fühlte sie sich hintergangen. Diese Nummer brach aber nicht nur Aurelia und zahlreichen Zuschauern das Herz – auch die "Love Island"-Off-Stimme Simon Beeck (40) gab zu: Aurelias Gefühlsausbruch wegen Henriks fiesem Korb ließ ihn nicht kalt!

Im Interview mit RTL2 plauderte der Radio-Moderator offen aus, dass er auch gerne mal beim Sendungsgeschehen mitfiebert. So verriet er, dass er mit einer Islanderin besonders viel Mitleid hatte: "Als Aurelias Herz gebrochen ist, ist meins mitgebrochen. Ohne Mist! [...] Ich wäre am liebsten rein in die Villa und hätte sie fest in den Arm genommen", verriet er. Henriks Verhalten verurteilte Simon nämlich stark: "Egal, wie blauäugig sie da in Henrik hineingelaufen ist. So etwas macht Mann mit einer Frau einfach nicht. Und eine Frau auch nicht mit einem Mann. Wenigstens hatte er ein schlechtes Gewissen", stellte er klar.

Tatsächlich gab der Liebesinsel-Kommentator zu, dass ihm zu der besagten dramatischen Verpaarungssituation nur äußerst schwer ein geeigneter Sprechertext eingefallen sei: "Manche Situationen lassen einen natürlich sprachlos zurück. Die letzte Paarungszeremonie zum Beispiel, bei der Henrik plötzlich mit Neu-Granate Sandra in die Villa marschiert ist und sein Couple Aurelia knallhart vor versammelter Mannschaft abserviert hat", erinnerte er sich.

