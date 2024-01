"Dein Problem": Anne Wünsche zeigt Hatern ihr Dekolleté!

Sie weiß, wie sie mit ihren Reizen zu spielen hat! Seit über einem Jahr ist Anne Wünsche (32) auf OnlyFans aktiv. Für ihren freizügigen Content muss die einstige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin immer wieder heftige Kritik im Netz einstecken – unterkriegen lässt sich die dreifache Mama davon allerdings nicht. Im Gegenteil: Anne macht ihren Hatern nun eine deftige Ansage!

Auf Instagram geigt die 32-Jährige ihren Kritikern mal so richtig die Meinung – und zwar in Form eines aufreizenden Fotos ihres prallen Dekolletés! "Wenn dich dieser Anblick so sehr stört und du anfängst, mit dem Finger auf mich zu zeigen – tut mir leid, dann musst du an dir arbeiten", betont Anne und spricht eine persönliche Bitte aus: "Bitte mach nicht dein Problem zu meinem Problem!" Laut Anne tue sie mit ihrer Freizügigkeit niemandem weh.

Allerdings erreichen Anne auf Social Media nicht nur wegen der erotischen Schnappschüsse Negativkommentare. Zuletzt besuchte die Bloggerin zusammen mit ihren Kindern ein Elefanten-Camp und filmte sich dabei beim Füttern und Streicheln der Dickhäuter. Bei ihren Followern lösten diese Aufnahmen allerdings einen heftigen Shitstorm aus. "Krass, wie dir das Wohl der Tiere total am Arsch vorbeigeht! Ich bin echt erschrocken", schrieb unter anderem ein entsetzter User.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2024

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Dezember 2023 in Thailand

