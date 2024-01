Schlechte Hygiene: Ist Sex im Dschungelcamp überhaupt geil?

Ist die Vorstellung hier schöner als die Realität? Mit Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31) treffen im diesjährigen Dschungelcamp bereits zwei Verflossene aufeinander. Bei Are You The One – Reality Stars in Love testeten sie die Stabilität des Bettes im Boom Boom Room bereits intensiv. Mehr wurde aus ihnen nicht, doch dass die beiden Down Under erneut Sex miteinander haben, ist nicht unwahrscheinlich. Doch wäre das denn auch überhaupt eine gute Idee?

"Ich bin wirklich jemand, ich denke oft an Sex und ich kann sagen, ich habe keine Sekunden an Sex dort gedacht. Es ist ekelhaft", stellt Micaela Schäfer (40) dazu im Promiflash-Interview klar. Im Busch sei es dreckig und unhygienisch – für ein Schäferstündchen alles andere als ein idealer Ort. "Da will man ja frisch sein und sauber. Und auch nach dem Sex machst du dich doch sauber. Na, wie sieht denn das aus? Da musst du dich da auswaschen. Ich finde das in der Vorstellung alles echt ekelhaft. Also erotisch ist das nicht", führt sie weiter aus. Dennoch räumt Micaela ein, dass sie es schon gerne sehen würde, wenn es im Camp heiß hergeht.

Twenty4tim (23) findet den Gedanken an Sex in der Wildnis offenbar nicht so abstoßend. "Ich hatte eine ganz wilde Idee, dass ich Sex im Dschungel habe. Gab es das schon mal?", fragte er im Interview mit RTL. Doch er wolle eher beim offensiven Flirten bleiben.

Anzeige

RTL II Mike Heiter bei "Love Island" 2023

Anzeige

Ronneburg, Marten Micaela Schäfer im September 2023

Anzeige

RTL Twenty4tim, Dschungelcamper 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de