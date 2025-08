Eltern von Laura Dahlmeier teilen ihre Trauer öffentlich

Die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier (†31) ist am 28. Juli 2025 bei einem tragischen Unfall im Karakorum-Gebirge in Pakistan ums Leben gekommen. Ihre Heimatstadt Garmisch-Partenkirchen trauert tief um die Sportlerin. Im Schaufenster des Möbelhauses von Andreas Dahlmeier, dem Vater der Verunglückten, ist ein Foto von ihr platziert, das sie siegreich und erfüllt in den Bergen zeigt. Daneben ist ein schlichtes, weißes Schleifenband mit den Worten "Für immer Laura" zu sehen – ein stilles Versprechen ihrer Familie, sie stets in ehrender Erinnerung zu behalten.

Ein öffentlicher Gedenkort wurde in der Pfarrkirche St. Martin in Garmisch-Partenkirchen eingerichtet, wo Freunde, Nachbarn und Bewunderer in Stille an Laura denken können. Ein Foto der verunglückten Sportlerin wurde im Altarraum aufgestellt, umgeben von Kerzen und Blumen. Aus Rücksicht auf die trauernde Familie sollen mögliche weitere öffentliche Gedenkaktionen vor Ort laut Bild nur in deren Absprache organisiert werden.

Laura hatte in ihrer beispiellosen Karriere als Biathletin zahlreiche Erfolge gefeiert, doch nach ihrem Rücktritt die Berge als ihre neue Leidenschaft entdeckt. Ihre Mutter, Susi Dahlmeier, sprach in der Vergangenheit von der anfänglichen Angst um ihre Tochter, als sie mit dem Klettern begann, und von der emotionalen Herausforderung, sie ziehen zu lassen. Doch das Wissen um Lauras Begeisterung und Erfüllung in den Bergen half ihr, inneren Frieden zu finden.

florianjaegerphoto Laura Dahlmeier mit ihrer Mutter

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, Ex-Biathletin

Getty Images Laura Dahlmeier 2019