Leyla Heiter genervt: Dieses Thema sorgt für Streit mit Mike

Realitystars Mike Heiter (33) und seine Frau Leyla (29) geben einen Einblick in ihr Eheleben – und das läuft trotz aller Romantik nicht immer reibungslos. In der neuen Doku "Die Heiters – jetzt wird geheiratet" sorgt ein scheinbar banales Thema für Unmut zwischen den frisch Vermählten. Konkret geht es um den Müll, der laut Leyla zu selten von Mike entsorgt wird. Während er darauf pocht, diesen Job zu übernehmen, weist sie ihn wütend darauf hin, dass sie erst kürzlich stinkende Mülltüten allein hinausgetragen hat. "Da habe ich extra noch Geräusche beim Tragen gemacht, in der Hoffnung, dass du das abnimmst", meint die Influencerin. Mike habe währenddessen lieber "auf der Couch gechillt".

Leyla macht während der hitzigen Diskussion keinen Hehl daraus, dass sie sich in solchen Situationen etwas mehr Unterstützung von ihrem Mann wünscht. "Da kannst du ja mal kurz aufspringen und helfen", wirft sie ein. Mike verteidigt sich mit seinem "Zeitkreislauf" und dass er seine Aufgaben schon erledige, wenn auch nicht immer sofort. Das Thema Kochen bringt zudem neuen Zündstoff in die junge Liebe: Mike kennt nicht einmal den Standort der Pfannen in seinem eigenen Haus. Trotz der Streitigkeiten zeigt er jedoch Einsicht und nickt Leylas Punkten widerwillig zu. Die kleinen Reibereien sorgen nicht nur für Unterhaltung in der Doku, sondern lassen auch viele Zuschauer schmunzeln, die ähnliche Auseinandersetzungen aus dem eigenen Alltag kennen dürften.

Doch nicht nur der Alltag bietet bei den Heiters Gesprächsstoff. Schon vor zwei Tagen standen die beiden aus einem ganz anderen Grund im Rampenlicht: Die große Hochzeitsfeier soll am 30. August 2025 gefeiert werden und sorgt bei Mike schon jetzt für Begeisterung. Auf Instagram wurde er nach einer kurzen Beschreibung des Events gefragt. "Märchentraum, unfassbar schön, außergewöhnlich", verkündete der Realitystar überglücklich und versprach weiter: "So etwas habt ihr noch nie gesehen, es wird die krasseste Hochzeit, die ihr je gesehen habt!" Auch alle Helfer seien laut dem Vater einer Tochter völlig aus dem Häuschen gewesen – offenbar grassiert schon im Vorfeld eine regelrechte Euphorie um die aufwendige Feier.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla und Mike Heiter, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Mike und Leyla Heiter in ihren Flitterwochen