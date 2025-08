Langes Schweigen: Kim Virginia wettert gegen Mike und Leyla

Es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Drama – das dachte sich wohl Kim Virginia Hartung (30). In einer Fragerunde auf Instagram wurde die Reality-TV-Darstellerin nach Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) gefragt. Kim nutzt die Gunst, um nach langer Zeit mal wieder ein paar Spitzen in Richtung des Ehepaars zu verteilen. So sei es in letzter Zeit bei den beiden oftmals um sie gegangen – das findet sie ziemlich suspekt. "Würde mein Mann in den Flitterwochen irgendeine andere Frau auch nur erwähnen, egal in welcher Form, ich wüsste nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Vielleicht ist das der Grund, dass L gegen mich schießt", schießt Kim.

Kim habe gedacht, sie als Thema verlaufe sich irgendwann – zumal der gemeinsame Dreh vom Dschungelcamp auch bereits über ein Jahr her ist. Doch selbst während Leylas und Mikes Hochzeit sowie den darauffolgenden Flitterwochen sei sie ins Gespräch gebracht worden. "Warum man da überhaupt noch an die Ex denkt? Keine Ahnung. Ich habe mich bewusst rausgehalten: keine Antworten, keine Provokation, keine Anzeige... Nicht mal, als klar war, dass aber Millionen Fake-Follower gekauft wurden und man es mir unterschieben wollte", verteilt sie direkt die nächste Spitze an Mike und Leyla.

Mike und Kim Virginia lernten sich 2023 bei Are You The One – Reality Stars in Love kennen – dort hatten sie kurzzeitig etwas miteinander. Ein Jahr später trafen sie im Dschungelcamp schließlich wieder aufeinander. Dort eskalierte die Situation – auch mit Leyla, die zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht mit Mike zusammen war. Nach den Dreharbeiten schossen beide Seiten immer wieder gegeneinander. Beispielsweise schien Leyla vor einigen Monaten auf Kims Schwangerschaft anzuspielen, über die es einige Gerüchte gab. "Ich wollte gerade dieses Kleid anziehen und ich denke mir so: 'Oh, wie schön.' Dann habe ich vergessen, dass es halt Tage gibt, da sehen wir halt dann aus, als ob wir eher Umstandskleidung brauchen", erklärte sie in einem Video, während sie ihren sichtbar herausgestreckten Bauch zeigte.

RTL Leyla Lahouar, Kim Virginia Hartung, Mike Heiter, David Odonkor, Felix von Jascheroff

Instagram / leylalahouar Leyla und Mike Heiter, Mai 2025

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung bei ihrem Gespräch