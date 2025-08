"Notbremse gezogen": RAF Camora reflektiert seine Auszeit

RAF Camora (41) meldet sich zurück! Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Raphael Ragucci heißt, musste nach Jahren des Erfolgs eine Zwangspause einlegen. Grund dafür waren gesundheitliche Probleme wie Hörstürze und Tinnitus, die ihn nach fünf Releases, drei Tourneen und zwei Büchern innerhalb von nur zwei Jahren einholten. "Ich hatte das Gefühl, dass meine Karriere wirklich zu Ende sein könnte, wenn ich jetzt nicht die Notbremse ziehe", erklärte RAF kürzlich im Gespräch mit dem Magazin Rolling Stone. Doch nun scheint der Ausnahme-Rapper wieder voll aufgeladen zu sein – Anfang September bringt er sein Comeback-Album "Forever" heraus.

RAF gönnte sich monatelang eine kreative Auszeit, doch ein Moment brachte ihn zurück: Der Beat des Falco (†40)-Hits "Out Of The Dark" inspirierte ihn, sich wieder der Musik zu widmen. Von da an arbeitete er intensiv an "Forever" und ließ sich von diesem Moment beflügeln. Trotz seiner großen Erfolge bleibt er bodenständig und reflektiert: Die Pause habe ihm gutgetan, sagt RAF: "Ich habe das Gefühl, dass die Akkus wieder aufgeladen sind." Fans dürfen also gespannt sein, wie sich diese neugewonnene Kraft und Inspiration auf seinem neuen Album widerspiegeln wird.

Im Interview sprach RAF offen über die turbulenten letzten Jahre und seine musikalischen Wurzeln. Ursprünglich war er ein Heavy-Metal-Fan, der davon träumte, eine Band zu gründen, bis ihn der US-Act Cypress Hill für den Hip-Hop begeisterte. Diese Leidenschaft sollte später seine Welt verändern: Mit dem Album "Anthrazit" feierte er 2017 den Durchbruch, während er mit Bonez MC (39) und "Palmen aus Plastik" einen Megahit landete. Seine Erfolgsgeschichte, die unter anderem 47 Gold-Auszeichnungen und mehrere Millionen verkaufter Einheiten umfasst, macht ihn heute zu einem der bekanntesten Deutschrapper.

Instagram / raf_camora RAF Camora, Rapper

Getty Images Bonez MC und RAF Camora beim 1Live Krone-Award im Dezember 2017

Action Press / Franck,Patrick RAF Camora bei Rock am Ring 2019