Michelle Hunziker und Jörg Pilawa moderieren neue Rekordshow

Michelle Hunziker (48) und Jörg Pilawa (59) stehen Ende August gemeinsam vor der Kamera, um in SAT.1 und auf Joyn die Show "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" zu moderieren. An zwei aufeinanderfolgenden Abenden, am 29. und 30. August, wird live und zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr gesendet. Die Besonderheit: Ein 24-Stunden-Weltrekord wird durchgehend im Livestream auf Joyn begleitet. Die Show verspricht nicht nur spannende Momente, sondern setzt mit mehr als 20 außergewöhnlichen Weltrekordversuchen auf eine ausgefallene Mischung, darunter Aktivitäten wie Bäume lecken, Männer werfen und Armwrestling.

Während Jörg Pilawa begeistert auf den Live-Charakter des Formats hinweist, ist Michelle Hunziker vor allem von der emotionalen Komponente fasziniert: "Wir begleiten Menschen, die live im TV versuchen, sich einen Lebenstraum zu erfüllen und über sich hinauszuwachsen." Zuschauer dürfen sich auf spektakuläre, kuriose und actiongeladene Minuten freuen, wobei die Teilnehmer nicht nur um Guinness-World-Records-Urkunden kämpfen, sondern auch der "Rekord der Herzen" gewählt wird, der einen besonderen Platz im Guinness-Buch der Rekorde erhält. Produziert wird die Show von Constantin Entertainment, die große Spannung und Entertainment für das Wochenende verspricht.

Michelle Hunziker und Jörg Pilawa gehören zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen TV-Landschaft. Während Michelle, die gebürtige Schweizerin mit italienischen Wurzeln, aus ihrer Karriere als Moderatorin, Model und Schauspielerin eine Vielzahl von Erfolgen vorzuweisen hat, ist Jörg mit unzähligen Quiz- und Unterhaltungsshows eine feste Größe im Fernsehen. Die beiden verbindet eine charismatische Bühnenpräsenz, die sie immer wieder zu gefragten Moderationspartnern macht. Dank ihrer Erfahrung und ihres Talents, eine positive Stimmung zu schaffen, dürfte "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" ein unvergessliches TV-Event werden.

Joyn / Luca Oldani / Willi Weber Michelle Hunziker und Jörg Pilawa, "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde"

ActionPress / Thomas Bartilla / Future Image Jörg Pilawa im April 2023

Getty Images Michelle Hunziker auf der Berlin Fashion Week 2025

