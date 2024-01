Gesperrt: Darum bekommt Cora Schumacher Dschungel-Extrawurst

Was hat es mit Cora Schumachers (47) Sonderbehandlung im Dschungelcamp auf sich? Vermutlich ist es bereits einigen Fans aufgefallen. Obwohl sie nicht wie Heinz Hoenig (72) zu den Dschungelcamp-Oldies gehört, durfte die Rennfahrerin mit dem Schauspieler auf die ersten harten Prüfungen verzichten und eine deutlich leichtere machen. Für die kommende Prüfung ist sie sogar gesperrt. Aber wieso bekommt ausgerechnet Cora eine Extrawurst?

Tatsächlich soll Coras Sperrung mit gesundheitlichen Gründen zu tun haben. Das will Bild jetzt aus Produktionskreisen erfahren haben. Die Mutter eines Sohnes habe ihre Karriere auf der Rennstrecke damals aufgrund eines schweren Bandscheibenvorfalls an der Halswirbelsäule beendet. Damit habe sie bis heute zu tun – und ist offenbar auch bei einigen Prüfungen eingeschränkt. RTL gibt gegenüber dem Magazin lediglich "gesundheitliche Gründe" an.

Auch Heinz ist mittlerweile schon den dritten Tag infolge gesperrt. Das hat wohl eher etwas mit altersbedingten Problemen zu tun. Im Camp scheint der Filmstar sich jedenfalls keine Sorgen um Konsequenzen zu machen – und pinkelte unter anderem schamlos ins Gebüsch. Es ist aber wahrscheinlich, dass solche Fehltritte noch bestraft werden. "Die Zuschauer können sich überraschen lassen, wie und ob Regelverstöße dieses Jahr geahndet werden", erklärt der Sender.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Cora Schumacher im Dschungelcamp

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Cora Schumacher im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Heinz Hoenig und Fabio Knez halten Händchen im Dschungel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de