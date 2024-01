"Herzzerbrechend": Sonja Zietlow zeigt Mitgefühl für Leyla!

Leyla Lahouar (27) campt derzeit mit elf weiteren Abenteurern im australischen Busch. Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin stellt sich als Teilnehmerin der beliebten TV-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zahlreichen Herausforderungen. Bei der letzten Dschungelprüfung scheiterte die Influencerin allerdings kläglich – wofür sie von ihren Mitstreitern und den Fans harsche Kritik einstecken musste. Sonja Zietlow (55) zeigt jedoch Mitgefühl für Leyla!

"Die Leyla […] hatte einen so herben Zusammenbruch. Die hat minutenlang bei uns am Set geweint und geschluchzt, das war wirklich herzzerbrechend", findet die Moderatorin einfühlsame Worte. TV-Kollege Jan Köppen (40) ist sich auch sicher, dass Leylas Zusammenbruch nicht vorgetäuscht war: "Das war bei ihr wirklich eine Panik und nicht so bisschen kokettieren."

Die Zuschauer zeigen anders als das Moderationsduo kein Mitgefühl mit dem TV-Sternchen: Leyla muss heute Abend die nächste Dschungelprüfung bestreiten! Im Netz zeigen sich die Fans ebenfalls genervt vom Verhalten der Frankfurterin. "Mal ganz im Ernst, warum gehen solche Leute ins Camp? Das war nicht mal eine Sekunde, das ist einfach nur erbärmlich", macht ein X-User seinem Ärger Luft.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Reality-TV-Sternchen

RTL / Ruprecht Stempell Sonja Zietlow und Jan Köppen, die "Dschungelcamp 2023"-Moderatoren

RTL Leyla Lahouar, Dschungelcamp-Kandidaten 2023

