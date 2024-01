Schwangerschaftseinblick: Adelina Zilai zeigt Babybauch

Es ist ein erster Einblick in ihre Schwangerschaft! Mola Adebisi (50) und Adelina Zilai sind schon seit drei Jahren ein Paar. Die zwei wagten auch schon den nächsten Schritt und verlobten sich. Doch damit war längst nicht genug, was ihre Zukunftspläne angeht: Der einstige VIVA-Moderator und seine Partnerin erwarten Nachwuchs. Eine kleine Wölbung ist auch schon zu sehen, wie dieser Schnappschuss von Adelina zeigt.

Via Instagram teilte die Blondine ein Bild, auf dem ihr Babybäuchlein zu erkennen ist. Zum Bild schrieb Adelina diese Zeilen: "Das Bauchi wächst und unser kleines Wunder wird jetzt auch immer größer…" Gemeinsam mit ihrem Liebsten kann sie es kaum abwarten, ihr Baby in den Armen zu halten und auf der Welt zu begrüßen: "Die Vorfreude ist schon so groß."

Von den süßen Neuigkeiten habe der werdende Vater mitbekommen, als er unterwegs war. "Per Telefon in der Dubai-Mall habe ich erfahren, dass meine liebste Adelina schwanger ist", verriet Mola im Gespräch mit Promiflash. Seiner Verlobten soll es aktuell ganz gut gehen, wie er erklärte: "Sie macht das wirklich super. Sie ist ganz tapfer und geht noch freiwillig arbeiten."

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai und Mola Adebisi

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai, Verlobte von Mola Adebisi

Getty Images Mola Adebisi, Moderator

