Dschungelcamp-Beichte: Lucy verprasste ihre No-Angels-Kohle!

Über Geld spricht man nicht? Im Dschungelcamp schon! Als Kandidatin hat Lucy Diakovska (47) nicht nur eine Chance auf die Krone, sondern auch auf das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Ist sie darauf angewiesen? Das No Angels-Mitglied erinnert sich jetzt an die Zeiten als Lebefrau in der Musikbranche – Lucy gab ihr Geld damals so schnell aus, wie es reinkam!

Die Sängerin wird von Mike Heiter (31) gefragt, ob sie mit der Girlgroup im Millionenbereich verdient hätten. "Das kann ich jetzt schlecht ausrechnen, weil ich immer alles ausgegeben habe", gesteht die Bulgarin. Sie habe eben ein richtiges Popstar-Leben geführt: "Ich war einfach jeden zweiten Tag einkaufen. Dior, Armani, sechsstellige Beträge gingen da raus. Dazu Autos gekauft und ein tolles Haus angemietet." Ihr Umfeld habe ihr Konsumverhalten damals durchaus hinterfragt – aber Lucy bereut anscheinend nichts.

Im ersten Jahr hätten die No Angels über zwei Millionen Platten verkauft. Mike ist sichtlich beeindruckt von Lucys Erfolg. Im Dschungeltelefon versucht er, ihre Verdienste mal zu überschlagen. "Eine Platte, wie teuer war das früher, 16 Mark? Da sind wir ganz schnell bei 30 Millionen", kalkuliert der Realitystar und stellt verblüfft fest: "Ja, wo ist die Kohle hin? Das ist die Frage!"

Getty Images Die No Angels bei der "Die große Schlagerstrandparty 2022"

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter und Lucy Diakovska

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter im Dschungelcamp

