Krass: So viel hat Cora trotz Dschungel-Abbruch abgenommen!

Da purzelten aber ordentlich die Pfunde! Seit einigen Tagen läuft die 17. Dschungelcamp-Staffel. Im australischen Busch wollte sich unter anderem Cora Schumacher (47) den Ekelprüfungen und Herausforderungen im Kampf um die diesjährige Dschungelkrone stellen – leider vergebens. Die Ex von Ralf Schumacher (48) schmiss nach nur vier Tagen hin und verließ den Urwald als erste Kandidatin. Gegenüber Promiflash verrät Cora nun mehr Details zu ihrem Exit!

Im exklusiven Interview mit Promiflash steht die 47-Jährige Rede und Antwort – und gibt dabei preis, ob ihr Wunsch, im Dschungel abzunehmen, in Erfüllung gegangen sei. "Wir waren ja schon fünf Tage, weil ja schon früher angefangen wurde zu drehen", erklärt die Blondine und verrät total stolz: "Ich habe tatsächlich in den fünf Tagen fünf Kilo abgenommen, also ein Kilo pro Tag. Das ist schon krass." Cora ist sich zudem sicher, dass sie bis zu zehn Kilo verloren hätte, wenn sie noch länger im Camp geblieben wäre.

Kurz nachdem sich Cora dazu entschlossen hatte, Down Under zu verlassen, machte Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob (73) deutlich, dass sie aus rein gesundheitlichen Gründen nicht hätte gehen müssen. "Wir haben sie täglich, mehrmals untersucht", erklärte er und stellte dabei klar: "Sie war immer fit genug. In ihrem Kopf wuchs der Wunsch zu gehen."

RTL Cora Schumacher kurz vor ihrem Dschungelcamp-Exit

AEDT / ActionPress Cora Schumacher im Mai 2022

RTL / Stefan Menne Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt

