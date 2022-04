War es ein bitterer Abschied für ihn? Daniel suchte in der aktuellen Staffel von Love Island nach der Frau fürs Leben. Doch kurz vor dem Finale der Kuppelshow hatte Granate Carina die Wahl zwischen ihm und Mitstreiter Chris – und besiegelte damit Daniels Schicksal in der allerletzten Paarungszeremonie. Wie fühlt sich der Beau nun? Promiflash ließ er an seinem Seelenleben teilhaben.

"Ich bin gar nicht enttäuscht, es war eine coole Erfahrung und ich habe gute Leute kennengelernt", erzählte Daniel im Gespräch mit Promiflash. Die Richtige sei zwar nicht dabei gewesen, dennoch habe er die Zeit auf der Liebesinsel sehr genossen: "Ich bereue nicht, hier teilgenommen zu haben, denn ich fand es sehr schön und nehme eigentlich nur Positives mit."

"Ich wollte unter bestimmten Voraussetzungen jemanden kennenlernen und die waren leider nicht gegeben", zog er ein Fazit aus seiner "Love Island"-Teilnahme. Er blicke dennoch gerne auf seine Zeit in der Villa zurück: "Es war mega, drei Tage komprimiert in einem Tag, ich bin happy, dass ich teilgenommen habe."

Love Island, RTL II Die letzte Paarungszeremonie bei "Love Island"

RTLZWEI/Thomas Reiner Chris, Sandrine, Jenni und Daniel bei "Love Island" 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Daniel, "Love Island"-Kandidat

