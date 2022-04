Dieser Einzug hat es in sich! Auf Love Island haben sich schon einige Couples zusammengefunden. Besonders Léon und Leonie sowie Jennifer und Nico turteln, was das Zeug hält. Könnten diese zwei neue Granaten die Harmonie in der Villa stören? Daniel und Chris zogen überraschend ein und durften die Ladys näher kennenlernen. Sie verbrachten besonders viel Zeit mit Sandrine, Jenni, Leonie und Inna. Jetzt sollen die Granaten sogar zwei Show-Pärchen trennen!

Bevor Chris und Daniel zu allen auf die Liebesinsel durften, mussten die vercoupelten Boys erstmal in die Private Suite, um ihren Ladys den Raum zu lassen, die Granaten ungestört beschnuppern zu können. Dann die Naaaachricht: Drei Männer müssen in der Suite bleiben – und die Neuankömmlinge müssen entscheiden, welche. Jendrik, Léon und Bocc werden vorerst ausgegrenzt. Somit wollen Chris und Daniel deren Damen Inna, Leonie und Sandrine noch besser kennenlernen.

Die drei Männer waren davon so gar nicht begeistert. Vor allem der sonst so rationale Léon zeigte sich empört: "Da war selbst ich überrumpelt. Das finde ich überhaupt nicht lustig." Nach 24 Stunden sollen die Granaten sogar zwei Couples kaputtmachen und sich für zwei Frauen entscheiden. Daniel hat großes Interesse an Sandrine – Chris findet offenbar Inna toll. Steht ihre Entscheidung somit schon fest? Auf die Auflösung müssen die Fans noch bis zur nächsten Episode warten...

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI/Thomas Reiner Die "Love Island"-Boys 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Daniel, "Love Island"-Kandidat

RTLZWEI/Thomas Reiner Chris, "Love Island"-Kandidat 2022

