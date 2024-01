So cool posierten die Stars bei der Pariser Fashion Week

Was ist eine Fashion Week ohne die Front-Row? In die erste Reihe der berühmt-berüchtigten Pariser Fashion Week schaffen es nur die absoluten Superstars. Auch dieses Jahr flogen die Promis aus aller Welt in die Hauptstadt, um die neuesten Kreationen aus der französischen Modeszene zu bestaunen. In extravaganten Looks posieren die Stars auf den Straßen Paris'. Unter anderem zeigen sich Jennifer Lopez (54), Zendaya Coleman (27) und Lewis Hamilton (39) von ihrer besten Seite.

Die Haute-Couture-Schau von "Schiaparelli" zog Da’Vine Joy Randolph, J.Lo und "Euphoria"-Schauspielerinnen Zendaya und Hunter Schafer in die Stadt der Liebe. Die Darstellerinnen posierten vor der Fashionshow in ihrer extravaganten Garderobe mit goldenen Akzenten. Rihanna (35) zeigte sich kürzlich im Christian Dior-Kostüm, bevor sie die Haut-Couture-Kreationen bestaunte. Zudem ließen sich auch die Looks der männlichen Stars sehen: Rennfahrer Lewis besuchte die Dior Menswear Show. Bradley Cooper (49) und Zayn Malik (31) wurden währenddessen in ihren maßgeschneiderten Anzügen vor den Louis Vuitton und Valentino (91) Modeschauen abgelichtet.

Einen besonderen Hingucker gab es beim Finale der "Balmain" Winterkollektion für Herren. Auf dem Catwalk überraschte das Topmodel Naomi Campbell (53) mit einem futuristischen Design von niemand anderem als dem Modeschöpfer Olivier Rousteing. Mit ihrem Look hinterließ sie einen glänzenden Eindruck in der Fashion-Welt.

https://www.actionpress.de/?17612161895857215350 Zendaya, 2024

Getty Images Zayn Malik, 2024

Getty Images Naomi Campbell, Paris Fashion Week, 2024

