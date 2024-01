Nicht Sina: Ryan Wöhrl von "Are You the One?" ist vergeben!

Ryan Wöhrl hat wohl doch noch sein Perfect Match gefunden! In der aktuellen Are You The One?-Staffel erwies sich der Automobilkaufmann als äußerst sprunghaft: Er bandelte mit gleich mehreren Frauen an, darunter Edda und Pia. Am Ende wollte er sich eigentlich für Jana entscheiden – Sina gefiel ihm dann aber doch besser. Heute Nacht läuft das große Wiedersehen, das über den Beziehungsstand der Kandidaten nach der Kuppelshow aufklärt. Doch bei Ryan weiß man jetzt schon, dass er vergeben ist!

Im neuen Musikvideo des Rappers Civo sieht man Ryan zusammen mit der Influencerin Linuschka. Die beiden mimen ein verliebtes Paar – doch daran ist wohl alles echt! Civo erzählt Bild, dass die zwei sich bei einem seiner Konzerte zufälligerweise zum ersten Mal trafen. Seitdem sollen sie zusammen sein! Linuschka will sich nicht zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus gegenüber dem Blatt äußern. "Wir haben uns gedatet", erklärt sie jedoch.

Das Geheimnis um Ryans Beziehungsstatus ist damit also gelüftet – mit Sina wurde es wohl nichts. Doch es gibt noch weitere spannende Konstellationen: Ob es zwischen Jana und Sidar letztendlich doch ein Happy End gab und welche Paare noch zusammen sind, sieht man heute Nacht bei RTL+.

Anzeige

Instagram / linuschka Linushka, Infleuncerin

Anzeige

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

"Are You The One?", RTL+ Sina und Ryan bei "Are You The One?" 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de