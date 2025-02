So schlagen sich Jona Steinig & Ryan Wöhrl beim GNTM-Casting

Jonathan "Jona" Steinig (29) und Ryan Wöhrl, bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, versuchen sich dieses Jahr bei Germany's Next Topmodel. In der ersten Folge der neuen Staffel hatten die beiden Männer nun ihr großes Debüt vor Supermodel Heidi Klum (51) und Stargast Naomi Campbell (54). Jona, der sich gewohnt selbstbewusst gab, zeigte beim Walk Unsicherheiten, konnte aber mit seinen zahlreichen Tattoos bei den beiden Supermodels punkten – und wickelte die beiden auch mit seinem Charme um den Finger. Naomi bewunderte seine makellosen Zähne und scherzte, er müsse wohl komplett auf Süßigkeiten verzichten.

Ryan, der bei seiner Vorstellung direkt auf seine Zeit in Reality-TV-Formaten anspielte, nahm kein Blatt vor den Mund. "Party und Saufen gehen hier nicht, das ist eine ganz andere Herausforderung", erklärte er ehrlich. Heidi zeigte sich von seiner Natürlichkeit überzeugt und lobte seine Authentizität: "Trinken, Party und Frauen sind definitiv keine Themen, die für Ryan bei GNTM wichtig sein sollten. Normalerweise bin ich auch sehr strikt und entscheide mich selten für Models mit TV-Erfahrung", trotzdem habe sie Ryan eingeladen: "Wir werden sehen, wie ernst er diesen Wettbewerb nimmt." Schlussendlich konnten beide Realitystars Heidi und Naomi von sich überzeugen und in die nächste Runde einziehen.

Wie weit es die beiden in dem Modelwettbewerb schaffen, bleibt abzuwarten. In der Reality-TV-Welt sind die beiden schon erfolgreich gewesen. Jona hatte 2021 bei Die Bachelorette um das Herz von Maxime Herbord (30) gekämpft, von dort aus nahm seine Realitykarriere Fahrt auf: Von Germany Shore zog es ihn über B:Real und "Swipe, Match, Love" bis hin zu Forsthaus Rampensau, wo er bis ins Halbfinale kam. Ryan nahm an der fünften Staffel von Are You The One teil und versuchte danach bei Ex on the Beach sein Glück. Seine Freundin Lina aka Linuschka lernte er allerdings in keinem Format kennen – die zwei sind seit vergangenem Jahr zusammen.

ProSieben / Nadine Rupp Jonathan Steinig mit anderen Kandidaten bei "Germany's Next Topmodel"

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, Influencer

