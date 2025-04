GNTM-Boy Ryan Wöhrl zeigt Ergebnisse von Haartransplantation

Ryan Wöhrl, bekannt aus Reality-TV-Formaten wie Are You The One? und Germany's Next Topmodel, hat jetzt ganz offen das Ergebnis seiner Haartransplantation präsentiert. Vor etwa einem Jahr traf der 23-Jährige die Entscheidung, sich dem Eingriff zu unterziehen – in einer Spezialklinik und ganz allein. Über Instagram teilt Ryan nun eine Reihe von Bildern mit seinen Fans, die den bemerkenswerten Wandel dokumentieren: von deutlichen Geheimratsecken bis hin zur vollen Haarpracht. Mit dieser Vorher-Nachher-Galerie gewährt er seinen Followern einen exklusiven Einblick in die verschiedenen Phasen seiner Behandlung.

Angefangen beim ersten Foto, das Ryans zurückweichende Haarlinie schonungslos zeigt, lässt er seine Community jeden einzelnen Schritt miterleben. Direkt nach dem Eingriff, mit kahl rasiertem Kopf und markierten Transplantationsbereichen, geht es weiter zu Aufnahmen, die die kleinen Wunden zeigen, welche kurz nach der Haarimplantation entstanden waren. In den folgenden Monaten dokumentiert er lückenlos das Haarwachstum: Schon nach vier bis sechs Monaten ist eine deutliche Verdichtung zu sehen, und nach einem Jahr sind von Geheimratsecken keine Spuren mehr übrig – Ryans Haaransatz wirkt voll und dicht. Das Ergebnis stößt bei seinen Fans überwiegend auf Begeisterung. Doch auch Kommentare wie "Ich verstehe einfach nicht, warum die das immer so extrem unnatürlich machen. So sieht doch jeder direkt, dass da was gemacht wurde" finden sich unter dem Post.

Dass Ryan diesen sehr privaten Schritt und sein Makeover so öffentlich teilt, ist keine Selbstverständlichkeit. In der Vergangenheit zeigte er sich oft selbstbewusst und humorvoll in den sozialen Netzwerken. Seine offene Art brachte ihm zahlreiche Sympathien ein, sowohl bei GNTM als auch bei anderen Reality-Formaten. Persönlicher Druck wegen seines Haarausfalls scheint ihn lange begleitet zu haben – nun feiert er sein neues Lebensgefühl nicht nur für sich, sondern auch als Motivation für andere. Ryans Follower schätzen vor allem seinen authentischen Umgang mit eigenen Unsicherheiten. Mit seiner ehrlichen Dokumentation eröffnet der Realitystar erneut Gespräche über Selbstbewusstsein, Schönheitsideale und Offenheit – Werte, die unter seinen Fans schon immer einen hohen Stellenwert hatten.

Michael de Boer / ProSieben Ryan, Kandidat bei "Germany's Next Topmodel"

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, "Are You The One?"-Kandidat

