"Are You The One?"-Ryan knutschte aus Taktik mit Sina fremd!

Das geschah nicht im Affekt! Bei Are You The One? bandelt Ryan eigentlich krass mit Jana an – er sprach sogar davon, Gefühle für sie zu haben! Doch dann knutschte der Automobilkaufmann beim Date plötzlich mit Sina – sehr zum Ärger seiner Flamme. Inzwischen haben sich die beiden aber wieder angenähert, obwohl Jana einen Schlussstrich ziehen wollte. Ryan verrät Promiflash, wieso er überhaupt fremdgezüngelt hat!

"Ich wollte den Spieß umdrehen, kleine Taktik, um Jana für mich zu gewinnen. Aber fand Sina ja trotzdem ganz gut", erklärt der Landshuter im Promiflash-Interview. Außerdem sei er ja immer noch in einer Realityshow – da gehöre es einfach dazu, mit verschiedenen Girls zu knutschen! Die romantischen Küsse mit Sina bereut Ryan deshalb trotz des Ärgers mit Jana nicht.

Jana reagierte auf Ryans Knutscherei richtig allergisch – dabei kann sie sich selbst gar nicht entscheiden, wem ihr Herz gehört! Immer wieder schwankt die Krankenschwester zwischen dem Sonnyboy und Sidar. "Ich wünschte, der Sidar wäre in Ryans Körper", seufzte sie sogar. Das kommt bei den Jungs – und bei den Zuschauern – natürlich nicht gut an.

Instagram / sinaelisa__ Sina Elisa, Kandidatin bei "Are You The One"

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, Reality-TV-Bekanntheit

RTL / Frank Beer Jana Klein, "Are You The One?"-Kandidatin

