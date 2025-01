Ryan Wöhrl und seine Lina haben jetzt ein Partnertattoo

Bei Ryan Wöhrl und seiner Freundin Lina geht die Liebe unter die Haut – und das wortwörtlich. Wie das Influencer-Pärchen in einem neuen Video auf seinem gemeinsamen YouTube-Kanal verrät, haben sie sich als Zeichen ihrer Zuneigung Partnertattoos stechen lassen. "Wir dachten uns, was verbindet uns und was lieben wir, und das sind natürlich unsere Tiere. Deshalb haben wir uns überlegt, wir machen die Anfangsbuchstaben von unseren Tieren: SBSF", beschreibt Lina die Idee des gemeinsamen Tattoos, Augenblicke, bevor sie das Tattoo-Studio erreichen.

Samt einer Pfote lässt sich Lina den Schriftzug in den Nacken tätowieren. Ryan tätowiert sich das Motiv rechts unterhalb der Achselhöhle. Doch damit nicht genug: Der Reality-TV-Star lässt sich noch ein weiteres Tattoo stechen, das an seine Liebste erinnern soll. Ihr Kussmund ziert ab sofort seine linke Leiste. Damit unverkennbar ist, dass es sich dabei um die Lippen der Blondine handelt, steht darin in schnörkeliger Schrift ihr Name. "So, jetzt kannst du dich nie wieder von mir trennen", kommentiert Lina den Liebesbeweis mit einem Augenzwinkern.

Im Mai des vergangenen Jahres machten Ryan und Lina ihre Beziehung publik. Ab da ging es Schlag auf Schlag: Im Juni verkündete das Paar dann bereits, in ein gemeinsames Haus in Bayern zu ziehen. Seither haben die beiden ihre Fans auf ihrem YouTube-Kanal an ihrer gemeinsamen Reise teilhaben lassen: vom Umzug über die Suche nach der perfekten Küche bis hin zur Roomtour des fast fertigen Hauses.

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl und seine Freundin Lina bei den Reality Awards, Dezember 2024

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl und seine Freundin Lina, Oktober 2024

