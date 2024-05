Ryan Wöhrl und Linuschka dateten schon vor "Ex on the Beach"

Stimmt es also doch? Erst vor wenigen Stunden machten Realitystar Ryan Wöhrl und Influencerin Linuschka ihre Liebe zueinander offiziell! Bereits im Vorhinein hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass die beiden schon seit längerer Zeit in einer Beziehung seien – und die Blondine der Grund für Ryans frühes Aus in der aktuellen Ex on the Beach-Staffel gewesen sei. In einem Video auf YouTube berichtet das Paar nun von seiner Kennenlern-Story und bringt damit endlich Licht ins Dunkel. Denn wie sie in dem Video verraten, hatten sie sich bereits im vergangenen Jahr gedatet – und damit schon vor den Dreharbeiten des Reality-Formats.

Über Silvester vergangenen Jahres unternahmen Ryan und Linuschka einen gemeinsamen Städtetrip nach Paris. "Ryan hat dann so einen Zettel herausgeholt, so einen handgeschriebenen Brief, und mir erzählt, wie sehr er sich in mich verliebt hat und wie toll er mich findet und wie sehr er sich auf unsere womögliche Zukunft freuen würde", erzählt die Influencerin in dem Video. Bis zu Ryans Dreharbeiten hätten sie dann versucht, jede freie Sekunde miteinander zu verbringen. Doch obwohl alles zwischen ihnen stimmte, beendete Linuschka die Romanze kurz vor der Reality-TV-Show: "Ich habe zu Ryan gesagt, wir machen jetzt einen Cut, weil ich einfach Angst habe, dass ich verletzt werde."

Ryan pflichtet der Aussage bei und ergänzt: "Indirekt waren wir gezwungen, diesen Cut zu setzen, weil ich da [aus dem Vertrag] nicht mehr herausgekommen bin." Doch nahmen sie diesen Cut wirklich ernst? Schließlich hatten seine Show-Kollegen nach seinem Rauswurf gemeint, dass er in seiner Zeit in der Villa nicht wirklich auf Angriff bei den Single-Ladys gegangen war. Direkt nach seinem Exit habe sich Ryan dann auch noch direkt aus Mexiko bei seiner Linuschka gemeldet. "Ich bin dort drin gewesen und habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Ich musste die ganze Zeit an sie denken und ich konnte einfach nichts machen", gibt der Sunnyboy zu.

Ex-"Ex on the Beach"-Kandidat Ryan Wöhrl

Ryan Wöhrl und Linuschka im Mai 2024

