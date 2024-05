Bestätigt: Ryan Wöhrl und Linuschka sind in einer Beziehung!

Ryan Wöhrl und Linuschka machen ihre Liebe endlich offiziell. Schon seit einiger Zeit wurde spekuliert, dass zwischen dem Ex on the Beach-Kandidaten und der Influencerin mehr als nur Freundschaft besteht. Jetzt bestätigen die beiden Turteltauben die Liebesgerüchte mit einem Statement auf Instagram. Unter einen gemeinsamen Schnappschuss, auf dem sie freudestrahlend und Hand in Hand durch die Straßen schlendern, schreiben sie: "Endlich... Für viele wird das jetzt kein großer Schock sein – denn ein großes Geheimnis haben wir nicht wirklich daraus gemacht, obwohl wir es mussten."

Die vergangenen Monate ihrer Beziehung, die einem regelrechten Versteckspiel geglichen haben, beschreiben sie als "die schönsten, aber auch zugleich schlimmsten Monate" in ihrem Leben, wie sie in dem Netzbeitrag zugeben. "Wir ergänzen uns in allen Dingen perfekt und vor allem können wir nach unserem gemeinsamen Schicksalsschlag sagen, dass wir ein unglaublich starkes Team sind und das möchten wir euch in der nächsten Zeit zeigen", berichten Ryan und Linuschka ihrer Community über ihre Liebe. Den Schicksalsschlag, über den sie in dem Post berichten, spezifiziert das verliebte Paar nicht weiter.

Die Fans des Paares freuen sich mit ihnen und beglückwünschen sie für ihr nun offizielles Liebesglück. Innerhalb weniger Stunden wurde der Beitrag im Netz bereits über 22.000 Mal geliket. "Sehr süß, nur das Beste für euch", kommentiert Reality-TV-Kollegin Sandra Sicora (32) unter dem Post. Auch Ryans "Ex on the Beach"-Kollege Phillip Mandla wünscht dem Paar "nur das Beste".

Ryan Wöhrl, "Ex on the Beach"-Kandidat

Linushka, Infleuncerin

