Nur noch 25 Cent: 50 Cent hat richtig viel Gewicht verloren!

50 Cent (48) zeigt sich total erschlankt! Der Rapper ist bereits seit den frühen 2000ern richtig dick im Geschäft und lieferte einen Megahit nach dem anderen. Der Musiker lebt ein Leben in Saus und Braus, besonders früher experimentierte er mit Drogen und hatte zahlreiche Frauengeschichten – seine Gesundheit blieb dabei stets etwas auf der Strecke. Damit scheint nun Schluss zu sein: 50 Cent zeigt sich fit wie nie!

Auf Instagram teilt der Künstler ein Foto, auf dem er stolz in einem lässigen Outfit posiert – und offensichtlich mit einigen Kilos weniger auf den Rippen! Die lockere Jeans und das Sakko bringen 50 Cents neue Figur zum Vorschein und auch sein Gesicht wirkt wesentlich dünner. Doch das kommt nicht von ungefähr, wie ein Insider Page Six erklärt: Der 48-Jährige absolviere seit acht Monaten ein rigoroses Fitnessprogramm. Vor dem Start seiner großen Tour im vergangenen Sommer habe er "jeden Tag drei Stunden" trainiert.

An außerordentlichen Aktivitäten im Bett kann 50 Cents Abnahme aber jedenfalls nicht liegen – er will im Jahr 2024 nämlich gänzlich auf Sex verzichten! "Ich übe mich in Abstinenz, meditiere und konzentriere mich auf meine Ziele. Ich hoffe, das neue Jahr hilft, die nächste Stufe zu erreichen!", erklärte er im Netz.

Getty Images 50 Cent im Mai 2018

Instagram / 50cent 50 Cent im Januar 2024

Getty Images 50 Cent im Oktober 2020

