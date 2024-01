Ungewöhnlicher Vorsatz? 50 Cent will keinen Sex mehr haben!

Darauf möchte er verzichten! 50 Cent (48) ist ein bekannter US-amerikanischer Rapper. Trotz seiner öffentlichen Präsenz hält der "In da Club"-Interpret sein Liebesleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus und zeigt sich nur selten mit seiner Freundin Jamira Haines, mit der er seit 2019 zusammen ist. Die Neujahrsvorsätze des Musikers scheinen jetzt seine Beziehung zu betreffen: 50 Cent versucht, keinen Sex mehr zu haben!

Seine Pläne für das Jahr 2024 teilt der Rapper nämlich auf Instagram. "Meine neue Idee ist so groß, dass ich keine Zeit habe, mich ablenken zu lassen", verrät der 48-Jährige und fügt hinzu: "Ich übe mich in Abstinenz, meditiere und konzentriere mich auf meine Ziele. Ich hoffe, das neue Jahr hilft, die nächste Stufe zu erreichen!" Was seine Freundin davon hält, plaudert der Musiker dabei nicht aus.

Mit seinen Worten motiviert 50 Cent besonders seine Fans. "Ich kann es kaum erwarten, deine großen Pläne zu sehen. Danke, dass du viele Menschen da draußen inspiriert hast. Mich eingeschlossen. Gott segne dich, mein Bruder!", schreibt ein Nutzer und ein anderer merkt an: "Du schaffst das! Ich bin sehr gespannt darauf. Was auch immer es sein mag, bleib motiviert!"

50 Cent mit seiner Freundin Jamira Haines, Januar 2023

50 Cent, Rapper

50 Cent in Pasadena, Kalifornien

