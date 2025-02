50 Cent verteidigt Kanye West nach Sperrung seines X-Kontos

50 Cent (49) hat überraschend Kanye West (47) nach der Deaktivierung von dessen X-Konto verteidigt. In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf seinen Social-Media-Kanälen brachte 50 Cent seinen Unmut über die Entscheidung von Elon Musk (53), dem CEO von X, zum Ausdruck. Zahlreiche Fans und Follower zeigten ähnliche Reaktionen und wiesen auf eine vermeintliche Ungleichbehandlung hin. Kanyes Konto war gesperrt worden, nachdem er in einer Serie kontroverser Beiträge unter anderem Aussagen wie "Ich liebe Hitler" veröffentlicht hatte, während andere als unangemessen wahrgenommene Aktionen auf der Plattform ohne Konsequenzen blieben, kritisierten einige User.

Kanye hatte in einem seiner letzten Beiträge vor der Sperrung seines Kontos erklärt, dass er X verlassen und sich aus den sozialen Medien zurückziehen wolle. In einer abschließenden Nachricht schrieb er: "Ich schätze Elon dafür, dass er mich hat Dampf ablassen lassen. Es war wie eine Ayahuasca-Reise." Wenige Tage später vermeldete Elon, dass Kanyes Konto aufgrund seiner Posts als "not safe for work" eingestuft worden sei und künftig deaktiviert bleibe. Der Rapper hatte zuvor nicht nur antisemitische Aussagen getroffen, sondern auch persönliche Angriffe auf diverse Personen wie Taylor Swift (35) und Jared Kushner (44) gestartet, was breite mediale und öffentliche Kritik nach sich zog.

Was 50 Cent dazu bewegt hat, seine Unterstützung für Kanye öffentlich zu machen, bleibt unklar, überrascht jedoch weniger angesichts seiner eigenen Vergangenheit als Provokateur und seiner Freundschaft mit anderen umstrittenen Figuren der Rap-Szene. Kanye, der sich mittlerweile Ye nennt, sorgt seit Jahren immer wieder für Skandale und Schlagzeilen – sei es durch seine provokanten Aussagen oder sein extravagantes Privatleben. Erst kürzlich trat er gemeinsam mit seiner Partnerin Bianca Censori (30) äußerst auffällig bei den Grammy Awards auf. Während frühere Verfehlungen zu Karriererückschlägen von Kanye geführt haben, bleibt er eine der polarisierendsten und zugleich einflussreichsten Persönlichkeiten der Musik- und Unterhaltungsindustrie. Seine wiederholten Eskapaden werfen jedoch verstärkt Fragen nach seinem mentalen Zustand und der Verantwortung seines Umfelds auf.

Collage: Getty Images, Getty Images Kanye West und Elon Musk

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: 50 Cent und Kanye West, Rapper

