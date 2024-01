Würde Matthias Mangiapane wieder ins Dschungelcamp ziehen?

Würde sich Matthias Mangiapane (40) noch mal auf das Experiment einlassen? Am Freitagabend startete die Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps. Einer, der sich in Down Under bestens auskennt, ist Matthias. 2018 hatte er selbst am beliebten TV-Format teilgenommen – damals hatte sich allerdings Jennifer Frankhauser (31) die Krone sichern können. Wäre das ein Grund, um noch mal in den Dschungel zu gehen? So steht Matthias zu einer weiteren möglichen Teilnahme.

"Ich würde das Abenteuer Dschungel jederzeit wieder wagen", verrät der 40-Jährige gegenüber Promiflash. "Ich glaube viele, die jetzt aktuell drin sind, die denken sich 'um Gottes Willen, niemals wieder', aber wenn du draußen bist und diese Emotionen, diese Erlebnisse siehst, dann komme selbst ich mir nach sechs Jahren so vor, als wäre ich wieder im Dschungel", erklärt Matthias weiter. Aus diesem Grund würde er sofort wieder einziehen.

2023 hatte der TV-Star an einem anderen großen Format teilgenommen. Dieses habe ihn sehr geprägt. "Es ist eine Erfahrung fürs Leben gewesen. Promi Big Brother kann man mit keiner anderen Sendung vergleichen", stellte er im Promiflash-Interview klar. Endlich habe Matthias auch mal seine sensible Seite zeigen können: "Ich habe sehr viel geweint, Tränen der Freude. Ich glaube, dass es die noch nie bei mir in einem Format gab. Das alles hat 'Promi Big Brother' für mich zu etwas ganz Besonderem gemacht."

RTL II Matthias Mangiapane bei "Kampf der Realitystars" 2023

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, Juli 2022

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, Reality-TV-Star

