Erste Prüfungen im Dschungelcamp: So schneiden die Stars ab

Schon beim Einzug müssen die Dschungelcamp-Kandidaten so einiges über sich ergehen lassen! Seit heute Abend heißt es endlich wieder: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" In diesem Jahr kämpfen unter anderem Cora Schumacher (47), David Odonkor (39) und Mike Heiter (31) um die begehrte Dschungelkrone. Doch bevor es sich die Kandidaten im Camp so richtig gemütlich machen können, müssen sie sich den ersten Prüfungen stellen. Doch was halten die Zuschauer von der Performance der Dschungel-Stars?

Kurz nach ihrer Ankunft im australischen Busch müssen sich Mike und Co. einen rutschigen Wasserfall hochkämpfen und dabei Sterne einsammeln. Dabei kommt vor allem einer schnell ans Ziel – und das fällt auch den Zuschauern auf. "David, der Supersportler, zeigt es direkt mal allen" oder "Odonkor – richtiger Boss, wie er da hoch marschiert", schreiben zwei User auf X. Währenddessen müssen Cora und Heinz Hoenig (72) eine andere Prüfung absolvieren: Während der Schauspieler Anweisungen gibt, muss das ehemalige Model in einem Paddelboot in einem Tümpel nach Sternen suchen. Diese Challenge kommt allerdings nicht sonderlich gut an. "Was hat Heinz dazu beigetragen? Ich checke es nicht?", kritisiert ein User.

Doch damit nicht genug: Auch die erste Essensprüfung "Würg and Travel" steht für die Stars und Sternchen an. "Haben David und Felix (41) gut gemacht. Gutes Zeichen für den weiteren Verlauf der Staffel", lobt etwa ein User, während zwei Stars die Fans noch nicht direkt überzeugen können: "Man muss es Tim (23) ja lassen, dass er wenigstens versucht hat, durchzuziehen. Leyla hat direkt gekotzt." Auch dass Heinz Hoenig erneut eine extra zugewiesene Prüfung bekommt, finden die Zuschauer unfair: "Hat Heinz im Vertrag stehen: Nur Flüssigkeiten?"

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2024

RTL / Stefan Thoyah Cora Schumacher im Dschungelcamp

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar und Twenty4Tim, Dschungelcamp 2024

