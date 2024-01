Sonja Zietlow erhält traurige Nachricht im Dschungelcamp

Sie muss einen schlimmen Verlust verkraften. Seit vergangenem Freitag steht Sonja Zietlow (55) für die Jubiläumsstaffel vom Dschungelcamp vor der Kamera. An der Seite von Jan Köppen (40) moderiert sie täglich die berühmte Show und führt die Zuschauer durch die Abenteuer im australischen Busch. Die Blondine ist für ihre flotten Sprüche und ihre gute Laune bekannt. Dabei bekam sie aus Deutschland traurige Nachrichten überbracht: Sonjas Stiefmutter ist verstorben.

Zu Beginn der heutigen Sendung wendet sich die 55-Jährige mit folgendem Satz an die Zuschauer: "Heute möchte ich mal einen kleinen Gruß absenden, und zwar an die Belegschaft der Intensivstation des Evangelischen Krankenhauses in Bergisch Gladbach. Vielen Dank." Wie Bild berichtet, sei Sonjas Stiefmutter Nora im Alter von 75 Jahren gestorben. Die Beerdigung soll im Februar stattfinden, bei der Sonja anwesend sein wird.

Die Moderatorin soll ihrer verstorbenen Stiefmutter sehr nahe gestanden haben, die sich um Sonjas Vater zu Lebzeiten rührend gekümmert haben soll. Klaus Zietlow war vor 15 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Nach dem Dschungelfinale soll Sonja vom Tod ihres Vaters erfahren haben.

Anzeige

RTL Die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen

Anzeige

Getty Images Sonja Zietlow bei der Show "Ich bin ein Star - lasst mich wieder rein!", 2015

Anzeige

Thomas Burg / Action Press Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de