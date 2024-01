Tag sieben: Bleibt Fabio Knez der Dschungelcamp-Favorit?

Wer ist der aktuelle Lieblingscamper? Seit acht Tagen kämpfen elf mutige Promis im Dschungelcamp um den Titel des Dschungelkönigs. Dabei sorgen einige Kandidaten für ordentlich Stimmung. In den letzten Tagen entwickelte sich Fabio Knez immer mehr zum Top-Anwärter auf die Dschungelkrone – doch ob das auch so bleibt? Die Promiflash-Leser haben wieder abgestimmt – wem gönnen sie den Sieg momentan am meisten?

Die aktuelle Promiflash-Umfrage zum Dschungelliebling [Stand: 25. Januar, 18:00 Uhr] zeigt: Fabio bleibt weiterhin der beliebteste Kandidat. Von insgesamt 3.789 abgegebenen Stimmen erhält der Staubsaugervertreter satte 1.972 Votes (52 Prozent) – die deutliche Mehrheit. Mit einem enormen Abstand landet Twenty4Tim (23) auf Platz zwei. Er kann 555 Votes (14,6 Prozent) einfahren. Auf Platz drei befindet sich heute Leyla Lahouar (27). Sie erhält 346 Stimmen (9,1 Prozent). Damit kann sie sich zum ersten Mal einen Treppchenplatz in der Abstimmung sichern.

No Angels-Sängerin Lucy Diakovska (47), die sich in den Tagen zuvor immer auf Platz drei befand, fällt mit 210 Stimmen (5,5 Prozent) auf Platz fünf ab. Vor ihr liegt noch Mitcamper Mike Heiter (31) mit 311 Votes und somit 8,2 Prozent aller Stimmen.

RTL Twenty4tim, Dschungelcamper 2024

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter im Dschungelcamp

