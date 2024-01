Kein Klartext: Olli Pocher will nicht über Cora-Affäre reden

Er drückt sich sehr vage aus. Seit vielen Monaten steht das Liebesleben von Oliver Pocher (45) in den Schlagzeilen. Seine Ex, Amira Pocher (31), soll derzeit mit Christian Düren (33) anbandeln. Doch auch der Moderator soll den Trennungsschmerz besser verarbeitet haben – laut Cora Schumacher (47) haben sie und der Comedian eine Liaison gehabt. Olli reagierte bisher mit Sarkasmus auf die Behauptungen – jetzt äußert er sich erneut dazu.

In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" geht der 45-Jährige den Gerüchten aus dem Weg. Olli bestätigt Coras Aussagen nicht, allerdings verneint er sie auch nicht. Zu dem Thema habe er nur Folgendes zu sagen: "Ich wünsche ihr einfach für sich und ihr Leben nur das Beste. Es gibt da sicherlich das eine oder andere Thema, was sie zu bearbeiten hat." Er habe Mitleid mit der 47-Jährigen: "[In] gewisser Form tut es mir ja leid, weil sie einfach da auch verloren ist, mit dem, wie es ist."

Vor einer Woche hatte Cora bei ihrer Ankunft im Dschungelcamp behauptet, dass sie und Olli intim geworden seien. "Der Olli, der aus Kölle. Ich kenne den Oliver Pocher schon seit 20 Jahren. Er hat gefragt, ob er vorbeikommen kann [...], ich hab ihm natürlich gerne auch die Tür geöffnet, weil ich ihn mag", erzählte sie ihren Mitcampern. Sie sei in ihn "verknallt" gewesen.

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2023

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

RTL Cora Schumacher, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

