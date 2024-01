Rückblick: So turbulent war die erste Woche im Dschungelcamp

In der ersten Woche ging es schon ganz schön rund! Vergangenen Freitag öffnete das Dschungelcamp seine Pforten und die zwölf deutschen Promis wagten sich in das Abenteuer. Seitdem fesselt die Realityshow jeden Abend zahlreiche Zuschauer vor den TV-Bildschirmen und fährt immer wieder Top-Quoten ein. Das hat auch gute Gründe: In der ersten Woche flogen im Dschungelcamp die Fetzen und die Funken sprühten!

Nachdem Cora Schumacher (47) schon in den ersten Tagen über ihren Ex Ralf Schumacher (48) und ihre derzeitige Romanze mit Oliver Pocher (45) geplaudert hatte, sorgte die TV-Bekanntheit am dritten Tag mit ihrem freiwilligen Auszug für Schlagzeilen. Anya Elsner (20) wurde daraufhin zum Gesprächsthema – sie hat nämlich ein Auge auf David Odonkor (39) geworfen und hatte sogar einen Sextraum von ihm. Der Fußballer geht darauf bislang aber nicht ein.

Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31) halten die Camper mit ihrem angehenden Liebesdrama auf Trab, indem sie sich immer wieder Vorwürfe an den Kopf knallen. Dass Leyla Lahouar (27) nun auch noch mit dem Love Island-Star gekuschelt hat, macht die Sache nicht wirklich besser. Die Dschungelprüfungen sind in diesem Jahr ebenfalls nicht weniger schlimm – so musste Twenty4tim (23) schon einen Anus essen, während Kim und Anya mit 140.000 Krabbeltieren übergossen wurden.

Anzeige

RTL Kim Virgina im Dschungelcamp

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah David Odonkor und Anya Elsner bei der Dschungelcamp-Schatzsuche

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Kim Virginia und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de