XXL-Zoff und Tränen: Der Dschungel holt sich Top-Quoten

Das Publikum ist begeistert! Seit Kurzem heißt es wieder: Ich bin ein Star – holt mich hier raus! Seit Freitagabend flimmert die 17. Staffel des Dschungelcamps über die Bildschirme. Die Zuschauer können hautnah mitverfolgen, wie sich Stars wie Mike Heiter (31), Twenty4tim (23) oder Leyla Lahouar (27) den Herausforderungen im australischen Busch stellen. Die Fans scheinen Gefallen an der diesjährigen Show aus Down Under zu finden: Das Dschungelcamp erfreut sich großer Beliebtheit!

Laut einer Pressemitteilung von RTL verfolgten am Montagabend 3,84 Millionen Zuschauer das Treiben der australischen Camper. Das entspricht einem Marktanteil von 24,3 Prozent. In der Altersgruppe der 14- bis 59-Jährigen konnte sich der Sender mit 32,7 Prozent Marktanteil sogar über einen neuen Staffelbestwert freuen.

Die große Beliebtheit der Sendung hatte am Sonntagabend zu einem Zusammenbruch der hauseigenen Streamingplattform geführt: Da der Sender die NFL-Playoffs live übertrug, mussten die Urwald-Fans für die Aftershow-Sendung zu RTL+ wechseln. Der Streamingdienst war für den Ansturm allerdings nicht ausreichend vorbereitet. "Cora verlässt das Camp und wir erfahren nicht mehr, weil ihr stattdessen die NFL zeigt?! Ok RTL, wann fing das an so schiefzulaufen?", schimpfte ein enttäuschter Fan auf X.

Anzeige

RTL Twenty4tim im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar und Twenty4Tim im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Cora Schumacher, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de