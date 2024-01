Knast wegen Sextape: Stephen Bear ist wieder auf freiem Fuß!

Er hat seine Strafe offenbar schon abgesessen. 2020 hatte Stephen Bear (34) seine damalige Freundin Georgia Harrison beim Sex gefilmt und das Video gegen ihren Willen im Netz veröffentlicht. Im März 2023 war der ehemalige Celebrity Big Brother-Kandidat für sein Vergehen zu einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten verurteilt worden. Vor wenigen Tagen behauptete ein Insider, dass er den Knast frühzeitig verlassen darf. Und tatsächlich: Stephen ist schon wieder auf freiem Fuß.

Das zeigen nun aktuelle Fotos, die The Sun vorliegen. Darauf ist zu sehen, wie der 33-Jährige mit zwei Taschen in der Hand das HM Prison Brixton in London verlässt. Neben den deutlich längeren Haaren und dem gewachsenen Bart fällt dabei vor allem eines auf: Stephen trägt an seinem linken Knöchel eine Fußfessel.

Bereits vor wenigen Tagen berichtete ein Insider gegenüber dem Newsportal, dass Stephen noch vor seinem Geburtstag am 20. Januar aus dem Gefängnis entlassen werde. Zudem versicherte die Quelle: "Wenn er rauskommt, wird er sich nicht wieder in den sozialen Medien tummeln oder direkt in den nächsten Nachtclub gehen. [...] Er will einfach nur zurück nach East London zu seiner Familie."

Stephen Bear auf einem polizeilichen Foto im Dezember 2022

Stephen Bear vor seinem Haftantritt im März 2023

Stephen Bear im März 2023

