Babynews im Dschungel: Sonja Zietlow ist Großtante geworden!

Sie verkündet zuckersüße Nachrichten! Auch in der 20. Staffel des Dschungelcamps moderiert Sonja Zietlow (55) die beliebte Sendung, bei der sich die Stars in den australischen Busch wagen. Dabei zeigen sich die Promis immer wieder ziemlich transparent, was ihr Privatleben anbelangt. Die Moderatorin hingegen gibt eher selten private Einblicke. Bis jetzt: Sonja sendet während der Liveshow niedliche Grüße an ihren neugeborenen Großneffen!

In der aktuellen Folge richtet sie einen Handkuss in die Kamera und verrät sogar den Namen des Babys: "Er ist tatsächlich gesund und munter auf der Welt, der Samuel!". Zudem wünscht die frischgebackene Großtante: "Willkommen auf dieser wundervollen Welt!" Und auch Sonjas Co-Moderator Jan Köppen (40) schickt süße Küsschen an den Nachwuchs

Während ihrer Zeit im Dschungel erhielt die 55-Jährige aber nicht nur schöne Neuigkeiten aus der Heimat. Erst vor wenigen Tagen verstarb nämlich Sonjas Stiefmutter im Alter von 75 Jahren, zu der sie laut Bild eine sehr enge Bindung hatte. "Heute möchte ich mal einen kleinen Gruß absenden, und zwar an die Belegschaft der Intensivstation des Evangelischen Krankenhauses in Bergisch Gladbach", äußerte sich die TV-Bekanntheit in der Sendung.

RTL Die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen

RTL / Stefan Thoyah Dschungel-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

RTL / Stefan Thoyah Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatorin

