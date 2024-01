Kim-Leyla-Drama: Gießt Twenty4tim Öl ins Dschungelfeuer?

Macht Twenty4tim (23) es nur noch schlimmer? Im Dschungelcamp herrschte in den vergangenen Tagen beinahe durchgehend eine angespannte Stimmung. Der Grund? Kim Virginia Hartung (28) nutzte jede Gelegenheit, um ihren Ex-Flirt Mike Heiter (31) schlecht zu machen. Nachdem er im Pool kurz mit Leyla Lahouar (27) geplantscht hatte, wurde auch diese zu ihrer Erzfeindin. Doch inzwischen haben sich die Wogen zwischen Kim und Leyla geglättet – glaubt zumindest erstere. Doch Tim befeuert den Girls-Clinch!

Zur Erinnerung: Leyla kündigte Kim gestern eigentlich die Freundschaft. Doch genau das versteht die ehemalige Bachelor-Kandidatin nicht. Während der Nachtwache ist Tim mal wieder in Plauderlaune und öffnet Kim die Augen: "Sie meinte, du redest immer von Freundschaft, aber das käme für sie überhaupt nicht infrage und sie will auch nicht mehr in dem Mike-Kim-Thema drin sein!" Damit könnte er die Situation zwischen die beiden Ladys aber nur noch schlimmer gemacht haben.

Für die Fans ist Tim damit die Petze des Abends. "Tim ist auch ganz schön hinterhältig. Geht gleich Petzen bei Kim", wettert ein User bei X. "Tim kippt literweise Öl ins Feuer" oder "Jetzt macht der 204Arsch auch noch die Petze. Nun gut, wissen wir Bescheid" hagelt es zudem für den TikTok-Star.

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia und Twenty4tim im Dschungelcamp 2024

RTL Twenty4tim im Dschungelcamp 2024

