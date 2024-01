"Schiebst Filme": Leyla kündigt Kim endgültig Freundschaft

Sie hat die Faxen dicke. Im Dschungelcamp sorgen nicht nur die Prüfungen und das gewöhnungbedürftige Essen für Unmut bei den Campern. Es scheint, als habe der diesjährige Cast eine ganz besondere Vorliebe für Drama. Im Mittelpunkt dessen stehen nach wie vor Kim Virginia (28) und Mike Heiter (31), sowie Leyla Lahouar (27). Doch zieht eine nun endgültig die Reißleine. Leyla kündigt Kim im Dschungel die Freundschaft!

Nach etlichen Diskussionen steht für Leyla eins fest: Sie und die einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin müssen getrennte Wege gehen – was sie der auch umgehend klarmacht. "Siehst du uns als Freundinnen im echten Leben? Du bist das komplette Gegenteil von mir!", lässt sie Kim wissen. Die hingegen geht direkt in den Angriffsmodus über und thematisiert erneut den, dessen Name nicht genannt werden darf – Mike. "Was schiebst du für Filme in deinem Kopf?", heißt es da von Leyla. Sie selbst will mit dem ganzen Beziehungsdrama nichts mehr am Hut haben und zieht deswegen einen Schlussstrich: "Ich will mich die Tage distanzieren."

Nicht nur Leyla scheint inzwischen genug von ihrer Mitcamperin zu haben. Auch die anderen Stars schienen sich zuletzt gegen Kim zu verbünden. Ihre Abwesenheit durch die Dschungelprüfung nutzen die anderen, um sich richtig auszukotzen. "Alles nur Show! Damit sie ihn anschreien kann", schimpfte Felix von Jascheroff (41) über ihre Entscheidung, die Prüfung mit Ex-Flirt Mike anzutreten.

Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Kim Virginia Hartung

