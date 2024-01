"Fuck you": Netz-Satiriker El Hotzo beleidigt Luke Mockridge

Luke Mockridges (34) Ruf hat sich wohl noch nicht erholt. Der Komiker hatte, nachdem Vorwürfe der versuchten Vergewaltigung gegen ihn laut wurden, den Rückzug aus der Öffentlichkeit angetreten. Er verbrachte einige Zeit in einer Klinik und wagte vor rund einem Jahr den Weg zurück auf die Bühne. Sebastian Hotz, im Netz unter dem Synonym "El Hotzo" bekannt, ist wohl nach wie vor kein Fan – Sebastian hat Luke auf offener Straße beschimpft!

Der ehemalige Kollege des Satirikers Jan Böhmermann (42) habe ihm den Vorfall bestätigt. Im Podcast "Fest & Flauschig" mit Olli Schulz (50) spricht Jan von dem "Promi-Ereignis der Woche" – und meint damit die kurze, aber gepfefferte Auseinandersetzung zwischen den beiden Comedians. Sebastian und Luke sollen sich auf der Straße begegnet sein. Der Gagschreiber habe laut Jan "dann die Geistesgegenwart gehabt, ihm einfach quasi seine Meinung über alles, was er so macht, komprimiert entgegenzuschleudern." Raus kam dabei wohl ein einfaches "Fuck you".

Luke selbst hat den Vorfall auf Threads öffentlich gemacht. Mitleid bekommt er dort aber nicht. "Was ist ein Mensch, der Luke Mockridge auf offener Straße 'Fuck you' ins Gesicht spuckt? Ein guter Anfang", kommentiert ein Nutzer. "Manche Helden tragen keine Capes", lobt ein anderer Sebastians Aktion.

Getty Images Luke Mockridge, Comedian

Instagram / therealjanboehmermann Olli Schulz und Jan Böhmermann

Frank Dicks/ Netflix Luke Mockridge in "ÜberWeihnachten"

