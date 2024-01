Zu nackt? David Odonkor fordert Hosen von Dschungel-Ladys

Er spricht ein Machtwort! Schon seit über einer Woche kämpfen die Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt im Dschungelcamp um die beliebte Krone. Vor allem Kim Virginia Hartung (28) und Leyla Lahouar (27) scheinen sich im australischen Busch wohlzufühlen: Die beiden Realitysternchen laufen stets nur in Oberteil und knapper Bikinihose durch das Camp – das stört allerdings ihren Kontrahenten David Odonkor (39) mächtig!

Wie eine Preview der heutigen Show auf Instagram zeigt, fordert der 39-Jährige von seinen Campmitbewohnerinnen, eine Hose zu tragen. "Ich habe eine Anfrage an die beiden Mädels: Könnt ihr euch bitte etwas anziehen?", wendet sich David an Kim und Leyla. "Ich finde es einfach nicht passend fürs Camp. Das ist hier keine Dating-App. Dieses Freizügige können die gerne zu Hause machen", erklärt sich der Fußballer zudem im Dschungel-Telefon. Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin kann das aber nicht verstehen: "Da war ich erst mal schockiert."

Die Meinungen der Fans fallen in den Kommentaren recht durchwachsen aus. Mit "David hat vollkommen recht. Das hat auch was mit Anstand zu tun" oder "Endlich mal jemand, der es sagt" geben einige User David recht. Andere wiederum scheinen sein Problem nicht nachvollziehen zu können. "Lucy (47) rennt seit Tag eins nur im Bikinioberteil rum und das stört keinen" oder "Na und? Soll David weggucken. Es gibt Schlimmeres", schreiben etwa zwei Follower.

Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

David Odonkor, Dschunglcamp-Teilnehmer 2024

Leyla Lahouar und Kim Virginia im Dschungelcamp

