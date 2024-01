Dieser Schicksalsschlag veränderte Rúrik Gíslasons Leben

Der Fußball-Star hat eine schwere Zeit hinter sich! Rúrik Gíslason (35) ist ein echtes Multitalent und schenkt anderen mit seiner bewegten Lebensgeschichte Hoffnung. Von seinem Beruf als Profifußballer in Island über seinen "Let's Dance"-Sieg bis hin zur Karriere als Schauspieler. Rúrik zeigt, dass alles möglich ist. Sein abwechslungsreiches Leben hat jedoch eigentlich einen traurigen Hintergrund. Jetzt verrät Rúrik, weshalb er dem Profifußball den Rücken kehrte!

Im Interview mit Bild gewährt der Sportler intime Einblicke in seine Vergangenheit. Nach 18 Jahren machte der Isländer im Jahr 2020 Schluss mit dem Fußball. Der Grund: Im Frühjahr desselben Jahres war seine Mutter infolge einer Leukämie-Erkrankung verstorben. "Ich habe mit dem Fußball aufgehört, weil meine Mutter gestorben ist", erläutert der 35-Jährige. Er hatte geplant, nach seiner Fußballkarriere mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. "Doch dann stirbt deine Mutter und du merkst, alles kann sich in einem Moment verändern", erklärt der ehemalige Profi. Dieses Ereignis hätte sein Karriere-Aus veranlasst. "Ich hatte nichts in meiner Hand, keinen Plan B.“

Nun schaut er jedoch positiv in die Zukunft. Im neuen Kinofilm "Eine Million Minuten" mit Karoline Herfurth beweist sich der "Let's Dance"-Sieger als Schauspieler. In dem Drama verkörpert Rúrik einen Isländer, der einer vielbeschäftigten Familie hilft, wieder zueinander zu finden.

RTL / Pervin Inan-Serttas Malika Dzumaev und Rúrik Gíslason, Let's Dance - Die große Weihnachtsshow

Getty Images Rúrik Gíslason im September 2021 in Köln

Getty Images Rúrik Gíslason bei "Let's Dance" 2021

