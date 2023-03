Würde Rúrik Gíslason noch mal bei "Let's Dance" antreten?

Rúrik Gíslason (35) schwärmt immer noch von seiner Let's Dance-Teilnahme. 2020 hatte der isländische Nationalspieler seine Fußballschuhe an den Haken gehängt und im nächsten Jahr direkt gegen Tanzschuhe getauscht, in denen er mit Renata Lusin (35) übers Parkett fegte. Und das überaus erfolgreich – immerhin gewannen die beiden die Staffel der beliebten Tanzshow furios. Das Ganze würde Rúrik auch gerne noch ein weiteres Mal erleben!

"Noch mal 'Let’s Dance'? Auf jeden Fall! Wenn ich das darf, aber ich glaube, ich darf nicht", erklärt er gegenüber RTL. Die Sendung sei einfach etwas ganz Besonderes, weswegen der Sportler auch bei der aktuellen Staffel jede Woche einschalte – und bei der nächsten Show sogar im Publikum sitzen wird. "Bei 'Let’s Dance' gibt es nur gute Laune. Es gibt so viel Positivität und das tut jedem gut!", stellt er begeistert klar.

Aber hat Rúrik denn in der aktuellen Staffel auch einen klaren Favoriten unter den Teilnehmern wie Anna Ermakova (23), Mimi Kraus (39) und Co. auserkoren? "Es ist so toll zu sehen, wie sich die Kandidatinnen und Kandidaten Woche für Woche weiterentwickeln. Ich habe keine Ahnung, wer gewinnen wird, weil alle gut sind", erklärt er diplomatisch. Er respektiere alle Kandidaten und ihre Leistungen sehr.

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance" 2021

Instagram / rurikgislason Rúrik Gíslason im September 2021

Getty Images Joachim Llambi, Renata Lusin und Rúrik Gíslason

