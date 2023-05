Rúrik Gíslason ehrlich: Er steht auf pure Natürlichkeit!

Rúrik Gíslason (35) verrät mehr über seine Vorlieben! Der ehemalige Fußballer ist ein echter Frauenschwarm und bringt die Herzen seiner Fans beispielsweise mit seinem heißen Hüftschwung regelmäßig zum Schmelzen. Seine große Liebe hat er aber bis jetzt noch nicht gefunden: Zuletzt wurde dem Let's Dance-Sieger eine Liaison mit Valentina Pahde (28) nachgesagt. Nun verrät Rúrík, was ihm persönlich bei Frauen besonders wichtig ist!

"Schönheit ist für mich, wenn wir über Äußeres reden, Natural Beauty. Also ich bin nicht der größte Fan von Injektionen und Unnatürlichkeit", verrät er Gala. Es klinge zwar wie ein Klischee, doch jeder sei schön und solle sich auch so fühlen: "Es geht da um das Gesamtpaket: Wie ist man als Mensch? Ist man selbstbewusst? Hast du eine Präsenz? Hast du Charme? Das ist Schönheit für mich." Zusätzlich zu diesen Attributen müsse Rúríks Traumfrau dann auch noch "nett" sein.

In Bezug auf sein Liebesleben hält sich die TV-Bekanntheit in der Öffentlichkeit stets zurück – zu der vermuteten Beziehung mit Valentina hat er noch nie Stellung bezogen. Anders sah es allerdings aus, als ihm in Florida ein Flirt mit dem Model Eline Syrdalen unterstellt wurde. "Ich war beruflich in Tampa, Florida, und da waren viele andere Leute. Das war es. Ich habe gelesen, ich sei dort im Urlaub gewesen, was schon falsch war. Und das andere war auch falsch", stellte er im Promiflash-Interview klar.

Getty Images Rúrik Gíslason im September 2021 in Köln

Instagram / rurikgislason Rúrik Gíslason im September 2021

Instagram / rurikgislason Rúrik Gíslason im Mai 2022

