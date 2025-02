Ex-Fußballprofi Rúrik Gíslason war noch nie auf Dating-App

Rúrik Gíslason (36), der ehemalige Fußballprofi aus Island, hat bei der Premiere des Films "Wunderschön" in Berlin über sein Datingleben gesprochen – und dabei einige überraschende Details verraten. "Ich war noch nie auf Tinder", erklärte er im Interview mit RTL und fügte hinzu, dass er bisher nie von einem Date abserviert wurde. In dem Film, der am 13. Februar in die Kinos kommt, erlebt er als Schauspieler jedoch genau diese Situation: Sein Date lässt ihn einfach stehen. Eine Erfahrung, die er aus dem echten Leben nicht kennt: "Nein, das ist nicht passiert. Ich glaube, das ist auch nicht so höflich, nicht so nice. Und ich habe nur nice Ladys gedatet."

Ehrlichkeit scheint eine zentrale Rolle in seinem Umgang mit anderen Menschen zu spielen. "Ich würde mich freuen, wenn mich jemand nicht mag, dass man mir das einfach sagt, statt wegzulaufen", erklärte er weiter. Im Dating-Leben setzt der Sportler auf klare Kommunikation und Respekt. "Man spürt sehr schnell, ob es etwas ist oder nicht", sagte er mit Blick auf erste Treffen. Ob der 36-Jährige aktuell aktiv auf Partnersuche ist, wollte er allerdings nicht verraten. Während er im echten Leben eher auf traditionelle Weise datet, bleibt die Frage offen, ob er sich nach seinem Schauspieldebüt künftig öfter auf der Leinwand oder vielleicht sogar in romantischen Rollen zeigen wird.

Rúrik hat durch seine charmante Art nicht nur während seiner aktiven Fußballkarriere, sondern auch bei Let’s Dance zahlreiche Herzen erobert. 2021 hatte er zusammen mit Tanzpartnerin Renata Lusin (37) die RTL-Tanzshow gewonnen und dabei einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sein Abstecher in die Welt des Schauspiels zeigt, dass der 36-Jährige auch offen für andere künstlerische Projekte ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / rurikgislason Rúrik Gíslason im März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Rúrik Gíslason bei den About You Awards in Mailand, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige