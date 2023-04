Explosionsgefahr! Rúrik Gíslason flasht an der Zapfsäule

Rúrik Gíslason (35) bringt seine Fans mal wieder um den Verstand. Der ehemalige Fußballspieler nahm im Jahr 2021 an Let's Dance und wurde gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin (35) zum "Dancingstar" gekürt. Seitdem ist der gebürtige Isländer fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Immer wieder wird er von Frauen angeschmachtet. Jetzt gibt es ein neues Bild von Rúrik, was seine Fans total begeistert!

Rúrik sah am Freitag die "Let's Dance"-Show mit Renata live im Publikum an. Davor waren die beiden zusammen unterwegs. Unter anderem hat es den Sportler und die Profitänzerin an eine Zapfsäule an einer Tankstelle verschlagen. Da war für Rúrik klar: Das Tanken übernimmt der Mann. Selbstsicher griff er nach dem Zapfhahn und flirtete mit der Kamera, während Renata ihn mit dem Handy filmte. Die 35-Jährige kommentierte den Clip mit einem Lach-Emoji.

Seit seiner "Let's Dance"-Teilnahme hat sich in Rúriks Leben einiges geändert. Er habe sehr viel Positives aus der Show für seine Zukunft mitgenommen. Dennoch machte den Hottie seine Berühmtheit etwas zu schaffen. "Ich komme aus Island, das ist sehr klein. Wir haben keine Klatschpresse. Jedes Mal, wenn ich etwas über mich lese, ist das ein bisschen komisch", erklärte Rúrik im Interview mit Promiflash.

Defrance / Backgrid / ActionPress Rúrik Gíslason beim Moet Effervescence Dinner in Berlin im November 2022

Getty Images Rúrik Gíslason und Renata Lusin, "Let's Dance"-Sieger 2021

rurikgislason / Instagram Rúrik Gíslason im Dezember 2021

