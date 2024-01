Mit gebrochener Hand: Er gewinnt "Stars in der Manege"!

Dieser Star darf den Pokal am Ende des Abends mit nach Hause nehmen! Am Dienstag präsentierten insgesamt acht Promis in der fulminanten TV-Show "Stars in der Manege" ihr Können in Sachen Zirkuskunst: Unter anderem führten Sarah Harrison (32), Michael Mittermeier (57), Paul Janke (42) und Fernanda Brandao (40) atemberaubende Nummern auf. Am Ende stand der Sieger fest: Rúrik Gíslason (35) gewann den "Stars in der Manege"-Pokal – und zwar trotz seiner gebrochenen Hand!

Aufgeben kam für den isländischen Fußballer nicht infrage – auch, wenn er sich beim Training eine fiese Verletzung zugezogen hatte. Vor seinem Auftritt erklärte er: "Ich habe meine Hand gebrochen. Das ist bitter! Ich werde heute ein wenig mehr meine Beine benutzen als meine Hand." Sein Durchhaltevermögen zahlte sich letztendlich aus, denn er gewann die Show.

Für Rúrik war es aber nicht das erste Mal, dass er eine große Unterhaltungsshow im deutschen TV gewann! Der Hottie hatte sich 2021 bei Let's Dance in die Herzen der Zuschauer getanzt. Im großen Finale war er damals gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Renate Lusin zum Dancing Star gekürt worden.

Getty Images "Let's Dance"-Sieger Rúrik Gíslason

Instagram / rurikgislason Rúrik Gíslason im September 2021

Defrance / Backgrid / ActionPress Rúrik Gíslason beim Moet Effervescence Dinner in Berlin im November 2022

